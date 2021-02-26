Hüseyin: Roketleri atanlar, direnişçiler değil teröristlerdir

AA 26 Şubat 2021 Cuma 15:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 15:51

Hüseyin, Irak'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalına ülke gündemindeki farklı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede son zamanlarda düzenlenen roketli saldırıları hatırlatan Hüseyin, "Irak'ta direniş yok. Demokratik bir devlet var. Parlamentoyu ziyaret edebilirsiniz. (ABD Büyükelçiliğine) roketleri atanlar, direnişçiler değil teröristlerdir. Onlar hem hükümete hem halka karşıdır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Haziran 2020'de ABD ile stratejik bir diyalog başlattığını ve bunun da yabancı kuvvetlerin geri çekilmesiyle sonuçlandığını belirten Hüseyin, diyalog başlamadan önce ülkede 5 bin 200 askeri bulunan koalisyon güçlerinin halihazırdaki asker sayısının 2 bin 500'den az olduğunu kaydetti.

Hüseyin, "Şimdi yabancı askerler, roketler sebebiyle mi ülkeden çekildi yoksa diyalog sonucu mu?" dedi.

10 Ekim'de yapılması planlanan erken seçimlere ilişkin de konuşan Hüseyin, Iraklıların seçimlerde uluslararası denetim istemediğini, sadece seçimleri yapmalarına yardımcı olacak bir mekanizma istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı, diplomatik misyonları hedef alan roketlerin de gönderilmeye devam edilmesi halinde seçimler için hiçbir uluslararası gözlemci olmayacağı uyarısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği sık sık roket saldırılarına maruz kalıyor. Roketlerin İran'a yakın Şii milis gruplar tarafından atıldığı iddia ediliyor.

- Erbil'e yönelik roket saldırıları

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente 15 Şubat'ta da toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran'a bağlı grupların olduğu iddiaları yer almıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısının hedefinin kaos yaratmak olduğunu belirtmişti.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.