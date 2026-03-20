Dünya

Husi liderinden İsrail ve ABD'ye açık tehdit: Ellerimiz tetikte, harekete geçeceğiz

Abdulmelik el-Husi, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda askeri olarak hazır olduklarını vurgulayarak Yemen halkına tam hazırlık ve yüksek teyakkuz çağrısında bulundu. Husi, tüm askeri seçeneklerin masada olduğunu ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşı harekete geçeceklerini açıkladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Yemen'deki Husi hareketi, bölgedeki artan gerilime sert bir karşılık verdi. Hareketin lideri Abdulmelik el-Husi, görüntülü mesajla yaptığı açıklamada İsrail ve ABD'ye yönelik doğrudan tehditler savurarak askeri hazırlık sinyali gönderdi. Husi'nin açıklamaları, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilerin bölgedeki gelişmeler doğrultusunda askeri olarak hazır olduğunu söyledi.

Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yayımlanan görüntülü mesajında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan beri İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husi, "Husilerin bölgedeki gelişmeler doğrultusunda askeri olarak hazır olduğunu" vurgulayarak, İsrail'in İran, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları ile kutsallara yönelik ihlallere karşı tutumlarının ilkesel olduğunu ve buna karşı koymak için tüm imkanlarını seferber edeceklerini ifade etti.

YEMEN HALKINA TEYAKKUZ ÇAĞRISI: 'TÜM ASKERİ SEÇENEKLER MÜMKÜN'

"Askeri düzeyde tüm seçeneklerin mümkün olduğunu" ifade eden Husi, askeri gerginliğin artması ve saldırıların genişletilmesinin İsrail'in politikalarından kaynaklandığını kaydetti.

Husi ayrıca Yemen halkına tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olma çağrısı yaptı.

Husi, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri olarak harekete geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyrut ve Dahiye'de şiddetli patlama sesleri

Kırmızı çizgi hedefte! ABD'den İran'ı Hürmüz'ü açmaya zorlamak için tehlikeli plan

