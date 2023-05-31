İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7499
  • EURO
    22,4731
  • ALTIN
    1308.81
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler 17 Bahai'yi alıkoydu... ABD ve Fransa'dan kınama
Dünya

Husiler 17 Bahai'yi alıkoydu... ABD ve Fransa'dan kınama

Fransa ve ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Sana'da Bahailik inancına mensup 17 kişiyi alıkoymasını kınadı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Husiler 17 Bahai'yi alıkoydu... ABD ve Fransa'dan kınama
ABONE OL

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, yazılı açıklamasında, "Husiler tarafından 25 Mayıs'ta Sana şehrinde Bahailerin barışçıl toplantısına düzenlenen ve en az 17 kişinin zorla kaybedilmesiyle sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Fagin, ülkesinin Yemen halkının ve onların din, ifade ve aidiyet özgürlüğünün yanında olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Fransa, 25 Mayıs'ta Sana'da barışçıl bir şekilde toplanan Bahailerin 17 mensubunun keyfi olarak gözaltına alınmasını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Husilere alıkonulan kişileri derhal serbest bırakması çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde düşünce özgürlüğü ve din özgürlüğüne yönelik "bariz ihlalleri" kınadığı kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Fransa'nın Yemen halkının ifade özgürlüğüne tam destek verdiği belirtildi.

Bahai Uluslararası Toplumu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Bahailerin Sana'da bir evde toplantı yaptıkları sırada 5'i kadın 17 kişinin Husiler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

BAHAİLİK İNANCI

Bahailik, 19. yüzyılda İran'da kendini "peygamber" ilan eden Bahaullah adlı kişi tarafından kurulmuştur. Bahaullah'ın yazdığı "Kitab-ı Akdes", Bahailik inancının kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir.

İsrail'in Hayfa kentinde Kermil Dağı üzerindeki altın kubbeli tapınak, Bahailik inancının merkezi kabul ediliyor.

Birçok ülkede mensubu bulunan Bahailik inancı, İran'da İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tehdit olarak algılanıp yasaklanmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.