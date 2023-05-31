Husiler 17 Bahai'yi alıkoydu... ABD ve Fransa'dan kınama

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Steven Fagin, yazılı açıklamasında, "Husiler tarafından 25 Mayıs'ta Sana şehrinde Bahailerin barışçıl toplantısına düzenlenen ve en az 17 kişinin zorla kaybedilmesiyle sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Fagin, ülkesinin Yemen halkının ve onların din, ifade ve aidiyet özgürlüğünün yanında olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Fransa, 25 Mayıs'ta Sana'da barışçıl bir şekilde toplanan Bahailerin 17 mensubunun keyfi olarak gözaltına alınmasını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Husilere alıkonulan kişileri derhal serbest bırakması çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın, Husilerin kontrolündeki bölgelerde düşünce özgürlüğü ve din özgürlüğüne yönelik "bariz ihlalleri" kınadığı kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, Fransa'nın Yemen halkının ifade özgürlüğüne tam destek verdiği belirtildi.

Bahai Uluslararası Toplumu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Bahailerin Sana'da bir evde toplantı yaptıkları sırada 5'i kadın 17 kişinin Husiler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.

BAHAİLİK İNANCI



Bahailik, 19. yüzyılda İran'da kendini "peygamber" ilan eden Bahaullah adlı kişi tarafından kurulmuştur. Bahaullah'ın yazdığı "Kitab-ı Akdes", Bahailik inancının kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir.

İsrail'in Hayfa kentinde Kermil Dağı üzerindeki altın kubbeli tapınak, Bahailik inancının merkezi kabul ediliyor.

Birçok ülkede mensubu bulunan Bahailik inancı, İran'da İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tehdit olarak algılanıp yasaklanmıştır.