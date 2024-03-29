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Dünya

Husiler: ABD ile İngiltere, 13 hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin son bir haftada Yemen'e yönelik 13 saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA29 Mart 2024 Cuma 06:22 - Güncelleme:
Husiler: ABD ile İngiltere, 13 hava saldırısı düzenledi
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Husilere ait El Mesirah Televizyonu, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayınladı.

Husi, ABD ve İngiltere'nin son bir haftada deniz ve havadan olmak üzere Yemen'e yönelik 13 saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıları "öncekiler gibi başarısız" olarak nitelendiren Husi, söz konusu saldırıların "Husilere bağlı Yemen silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini sınırlayamayacağını ve Yemen'in Filistin halkını destekleme kararını etkileyemeyeceğini" sözlerine ekledi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

  • Husiler saldırı
  • ABD saldırı
  • İran destekli Husiler

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