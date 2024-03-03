Husiler, ABD ile İngiltere'nin düzenlediği saldırıda 2 balıkçının hayatını kaybettiğini duyurdu

Husilere bağlı Kızıldeniz Balıkçılık Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin 1 Mart'ta Meha sahilleri açıklarında balıkçıları hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda 2 balıkçının hayatını kaybettiği, bazılarının kaybolduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.

Açıklamada, ABD ile İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki varlığının binlerce Yemenli balıkçının hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.



Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

