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Dünya

Husiler: ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldık

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana geçen bir yılda binden fazla füze ve İHA fırlattıklarını, ABD, İsrail ve İngiltere bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

AA6 Ekim 2024 Pazar 22:10 - Güncelleme:
Husiler: ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldık
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Husi lider Abdulmelik el-Husi, el-Aksa Tufanı'nın birinci yılı münasebetiyle Husilere ail el-Mesira televizyon kanalına yaptığı konuşmada, geçen bir yıl içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Husi, "Yemen cephesinde Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana bir yıl içinde binden fazla füze fırlattıklarını dile getiren Husi, Kızıldeniz'den geçen ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını kaydetti.

"11 Amerikan silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdük." diyen Husi, ülkeye hava ve denizden olmak üzere 774 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 82 kişinin öldüğünü, 340 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdulmelik Husi, askeri güçlerini geliştirme çabası içinde olduklarını vurguladı.

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