Husiler: ABD savaş gemisinden açılan ateşle Yemenli bir balıkçı ağır yaralandı

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin uluslararası tanınırlığı olmayan hükümetinin sözde Balıkçılık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hudeyde iline bağlı El-Hoha ilçesi halkından balıkçı Hişam Abbas Kabsa'nın, Kızıldeniz'deki Haniş El-Kebir (Büyük Yılan) Adası'nda balık avladığı sırada bir Amerikan savaş gemisinden açılan ateş sonucu ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, balıkçının maruz kaldığı bu olayın, insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, ABD'nin uyguladığı saldırıların ve vahşi suçların devamını temsil ettiği dile getirildi.

Uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları örgütlerine bu ihlalleri durdurmak ve Yemenli balıkçıları Yemen karasularının askerileştirilmesinden kaynaklanan gerçek tehditlerden korumak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, karasularına, deniz yaşamına ve Yemenli balıkçılara karşı işlenen bu ihlallerin devam etmesinin olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.