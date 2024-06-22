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Dünya

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye, 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye, 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
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Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde'nin El-Luhayye ilçesini 4 hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, saldırıyla ilgili başka detay verilmedi.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havalimanı ve 3 hayati limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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