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Dünya

Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Husiler, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sözcü Seri, Husilere ait hava savunma sisteminin, Marib ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı karadan havaya fırlatılan yerli üretim bir füzeyle vurarak düşürdüğünü ifade etti.

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi İHA sayısının 14'e yükseldiğini kaydeden Seri, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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