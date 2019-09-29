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Husiler: Binlerce Suudi askerini esir aldık

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.

  • İHA
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`Allah'tan Gelen Zafer´ adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.
 
Seri´nin açıklamalarına dair Suudi Arabistan´dan henüz açıklama yapılmadı.

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