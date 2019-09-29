Husiler: Binlerce Suudi askerini esir aldık
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.
- İHA
`Allah'tan Gelen Zafer´ adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.
Seri´nin açıklamalarına dair Suudi Arabistan´dan henüz açıklama yapılmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.