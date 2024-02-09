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Dünya

Husiler duyurdu: ABD ve İngiltere 3 bölgeyi vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'deki 3 bölgeye saldırı düzenlediğini bildirdi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 19:45 - Güncelleme:
Husiler duyurdu: ABD ve İngiltere 3 bölgeyi vurdu
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Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Hudeyde'deki Dureyhimi ilçesine bağlı Taif bölgesine yönelik iki saldırı olduğu bildirildi.

Hudeyde'deki Kusib ve Cebbane bölgesine yönelik de birçok saldırı düzenlendiği belirtilen haberde, saldırıların ABD ve İngiltere tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Yemen basınına göre, Kusib bölgesinde Husilere ait deniz üssü ve Cebbane'de ise hava üssü bulunuyor.

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde, uzun kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra ülkenin 3 önemli limanının bulunması sebebiyle önem taşıyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

  • Yemen saldırıları
  • Husiler
  • ABD-İngiltere

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