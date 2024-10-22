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Dünya

Husiler duyurdu: İsrail'in askeri üssünü hipersonik füzeyle vurduk

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri üssü hipersonik balistik füzeyle vurduklarını bildirdi.

AA22 Ekim 2024 Salı 17:06 - Güncelleme:
Husiler duyurdu: İsrail'in askeri üssünü hipersonik füzeyle vurduk
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yafa kentinin doğusundaki bir askeri üssün "Filistin 2" türü hipersonik balistik füzeyle hedef alındığı saldırının, İsrail ve ABD savunma sistemlerini aşarak hedefine ulaştığını söyledi.

Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırıp, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmadığı sürece askeri operasyonlarına devam edeceklerini vurguladı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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