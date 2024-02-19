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Dünya

Husiler: Hudeyde'de ABD İHA'sını düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını, Hudeyde kentinde de ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Husiler: Hudeyde'de ABD İHA'sını düşürdük
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de çok sayıda uygun deniz füzesiyle İngiliz gemisi RUBYMAR'ı vurduklarını" belirtti.

Seri, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi şekilde isabet aldığını, zarar gördüğünü ve tamamen durduğunu aktardı.

Geminin aldığı büyük hasar sonucunda Aden Körfezi'nde batma riski bulunduğunu kaydeden Seri, saldırı sırasında gemi mürettebatının güvenli bir şekilde çıkış yapmasını sağladıklarını belirtti.

Seri, "Yemen hava sahasında Siyonist oluşum adına ülkeye karşı düşmanca faaliyet yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının uygun füzelerle düşürüldüğünü" ifade etti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğine işaret eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.

İngiltere ve ABD tarafından ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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