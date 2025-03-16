Husiler ile ABD arasında gerilim tırmanıyor: İHA'larla hedef aldılar

ABD ordusunun saldırıların ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

ABD'nin Yemen'deki çeşitli bölgelere 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD ordusu tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti.