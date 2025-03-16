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Dünya

Husiler ile ABD arasında gerilim tırmanıyor: İHA'larla hedef aldılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, Trump'ın saldırı talimatına karşılık olarak ABD'ye ait Harry S. Truman uçak gemisini füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldı.

IHA16 Mart 2025 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Husiler ile ABD arasında gerilim tırmanıyor: İHA'larla hedef aldılar
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ABD ordusunun saldırıların ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'a füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Harry S. Truman'ı 18 füze ve 1 İHA ile hedef aldıklarını belirtti.

ABD'nin Yemen'deki çeşitli bölgelere 170'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini aktaran Saree, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kaldırana kadar Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD ordusu tarafından Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

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