Husiler, işgalci İsrail'in iki kentini SİHA ile hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'in orta kesimlerindeki Yafa kenti ile güneyindeki Askalan'da "askeri ve hayati önem taşıyan" noktaların hedef alındığını söyledi.

Saldırıya ilişkin ayrıntı vermeyen Seri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının "başarıya ulaştığını" belirtti.

Seri, Gazze'ye ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarını durdurmadıkça İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini vurguladı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.