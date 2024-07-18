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Dünya

Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 170 gemiyi vurduklarını bildirdi

Yemen'deki Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz ile Umman Denizi'nde İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 170 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Husiler, İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 170 gemiyi vurduklarını bildirdi
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Husilere ait Al Masirah Televizyonu, Husi Hareketi'nin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşmasını yayımladı.

Husi lider konuşmasında, harekete bağlı Yemen Deniz Kuvvetlerinin, bu hafta 25 balistik füze ve botlarla söz konusu gemilere saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde kasım ayından bu yana hedef alınan İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilerin toplam sayısının 170'e çıktığını söyledi.

İsrail'in Kızıldeniz'deki seyrüseferinin ciddi derecede azaldığına dikkati çeken Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmaması halinde "operasyonlarının" süreceğini vurguladı.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

  • Husiler saldırıları
  • Kızıldeniz gemi saldırıları
  • Umman Denizi saldırıları

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