Husiler, İsrail'e ait Galaxy Leader gemisinin mürettebatını serbest bıraktı

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Ofisi konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye destek savaşı kapsamında 19 Kasım 2023'te alıkoyduğumuz Galaxy Leader gemisinin mürettebatını serbest bıraktığımızı duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Başkent Sana'da Husilerin sözde hükümetinin, Umman'ın çabalarıyla ve Hamas'la temasa geçerek Gazze'ye destek savaşı kapsamında alıkonulan geminin mürettebatını serbest bıraktığı aktarılan açıklamada, bu adımın, Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını desteklemek amacıyla atıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Galaxy Leader gemisinin akıbeti ve serbest bırakılan mürettebatın sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberinde, "Gazze'deki ateşkes düzenlemelerinin bir parçası olarak, Umman'a ait bir uçak, Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatıyla birlikte Sana Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu

"Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilmişti.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetmişti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader" isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarılmıştı.