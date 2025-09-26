İSTANBUL 23°C / 17°C
Dünya

Husiler, İsrail'i panikletti: Dikkat çekici askeri ilerleme tespit edildi

İsrail medyası, Husilerin özellikle füze ve insansız hava aracı (İHA) üretimi ile savunma kapasitesinde dikkate değer bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Husiler, İsrail'i panikletti: Dikkat çekici askeri ilerleme tespit edildi
ABONE OL

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yer alan haberde, İran destekli Husilerin son aylarda füze ve İHA üretimi ile savunma alanında kayda değer gelişmeler sağladığı ifade edildi.

Husilerin, İran'dan aktarılan bilgi birikimi ve yerel mühendislerin katkısıyla uzun menzilli füzeler ve İHA'ları kendi imkanlarıyla üretmeye başladıkları ve bu silahları depolamak için tüneller inşa ettikleri belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun, Husilerin yeraltında ve uzak bölgelerde gizli projeler kapsamında savunma tesisleri kurduğunu aktardığı vurgulandı. Buna karşılık İsrail'in istihbarat biriminin, Husilere karşı koymak amacıyla iki yeni birim oluşturduğu kaydedildi.

"AKSA TUFANI'NIN SANA VERSİYONU"

Haberde, tehdidin yalnızca füze ve İHA saldırılarından ibaret olmadığı, ordunun "Aksa Tufanı'nın Sana versiyonu" olarak nitelendirdiği geniş çaplı bir saldırı ihtimalinin de yakından izlendiği bildirildi.

Bu planın, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısına benzer şekilde, Ürdün'den, Suriye'den veya her iki cepheden eşzamanlı başlatılabileceği ileri sürüldü.

Gazete, İsrail ordusunun Husilerin gelecekte binlerce hassas güdümlü füzeye sahip olma ihtimalini "varoluşsal tehdit" olarak gördüğünü yazdı.

Husiler, İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarının yanı sıra, Tel Aviv ile bağlantılı veya İsrail'e giden gemileri hedef alıyor. Husiler, bu saldırıların İsrail'in Gazze'de iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü soykırıma karşılık olduğunu ifade ediyor.

