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Dünya

Husiler İsrail'i panikletti! Katz'dan Yemen'e saldırı tehdidi

Yemen'den akşam saatlerinde atılan füze İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail Savunma Bakanı Katz, Husilerin ateşlediği füzenin ardından Yemen'e saldırı tehdidinde bulundu.

AA1 Temmuz 2025 Salı 23:01 - Güncelleme:
Husiler İsrail'i panikletti! Katz'dan Yemen'e saldırı tehdidi
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Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yemen protokolünün Tahran protokolüyle aynı" olduğunu ileri sürdü.

İran'a yönelik İsrail saldırılarına atıf yapan Katz, Husileri de aynı şekilde vuracaklarını söyledi.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ DE TEHDİT ETTİ

Öte yandan Yemen'den fırlatılan füzenin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de "Belki de o B-2 bombardıman uçaklarının Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik füzeli misillemelerin bittiğini zannetmelerine karşın Husilerin saldırı düzenlediğini ve sığınaklara girmek zorunda kaldıklarını belirterek, ABD'nin 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine B-2 bombardıman uçaklarıyla düzenlediği hava saldırılarına atıfla "Belki de o B-2 bombardıman uçaklarının Yemen'i ziyaret etmesi gerekiyor." tehdidinde bulundu.

Yemen'deki Husiler akşam saatlerinde İsrail'e doğru bir füze ateşlemiş, İsrail ordusu füzenin engellendiğini ileri sürmüştü.

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