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Dünya

Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik füzeyle saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Husiler, İsrail'in orta kesimine hipersonik füzeyle saldırı düzenledi
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'in orta kesiminde yer alan Yafa bölgesinde bir askeri hedefe "Filistin 2" adlı hipersonik füzeyle saldırdıklarını belirtti.

Saldırının hedefine ulaştığını ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımını durduruncaya kadar İsrail'i hedef alan bu tür saldırılarına devam edeceklerini tekrarladı.

İSRAİL ORDUSU: FÜZE İMHA EDİLDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Yemen'den İsrail'e doğru atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan imha edildiği duyuruldu.

Başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler duyulurken, ordu açıklamasında, sirenlerin ülkenin orta kesiminde füzeyi imha eden savunma sisteminin parçalarından korunması amacıyla devreye alındığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) herhangi bir can kaybı veya hasar bildiriminde bulunmadı.

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