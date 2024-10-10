Husiler Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiye saldırı düzenledi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri "OLYMPIC SPIRIT" isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki "askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etti.
Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı
Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.GEMİ DOĞRUDAN İSABET ALDI
Hint Okyanusu'nda da "ST.JOHN" adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, şunları kaydetti:
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"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."