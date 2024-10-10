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Dünya

Husiler Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiye saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Husiler Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiye saldırı düzenledi
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri "OLYMPIC SPIRIT" isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki "askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etti.

Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı

Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.

GEMİ DOĞRUDAN İSABET ALDI

Hint Okyanusu'nda da "ST.JOHN" adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, şunları kaydetti:

Husiler: ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldık

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

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