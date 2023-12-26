İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2156
  • EURO
    32,446
  • ALTIN
    1932.27
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu
Dünya

Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını, İsrail'e ait askeri noktalara da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA26 Aralık 2023 Salı 22:21 - Güncelleme:
Husiler, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef aldığını duyurdu
ABONE OL

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de MSC UNITED isimli ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını belirtti.

Geminin durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mürettebatın Husiler tarafından açılan uyarı ateşini dikkate almaması üzerine geminin hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail'in Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi kıyısında yer alan Eilat kenti ile işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerindeki İsrail askeri mevkilerine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

- Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu belirtmişti.

Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.