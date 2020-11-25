Husiler Kızıldeniz'de BM ile anlaştı

AA 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 23:20

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızma riski olan tankerin bakımı için BM erişim izni verildiğini doğruladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Ekonomi Komitesi yetkilisi, teknik konulardaki tartışmaların ardından Safir tankerinin kapsamlı değerlendirmesi ve acil bakımı için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Husi yetkili, uzman ekibinin geliş tarihinin bildirilmesi ve uygulamaya başlanması için BM'den mesaj beklediklerini aktardı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün Husilerin BM'nin Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrolün sızma riski olan tankere erişimine izin verdiğini açıklamıştı.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.