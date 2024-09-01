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Dünya

Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisini çekmeye başlıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan petrol gemisi 'MV Sounion'un çekilmesi için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu.

AA1 Eylül 2024 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Husiler, Kızıldeniz'de hedef aldıkları Yunan gemisini çekmeye başlıyor
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Husilerin sözde dışişleri bakanı Cemal Amir, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan geminin çekilmesiyle ilgili bilgi paylaştı.

Husi hükümetinin daha önce, saldırı nedeniyle günlerce yanan geminin çekilmesine izin verdiğini hatırlatan Amir, bugün gemiyi çekecek römorkörlerin gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Amir, Filistin halkına yönelik saldırı ve abluka devam ettiği sürece, İsrail'e uygulanan ambargoyu ihlal edecek gemileri hedef almayı sürdüreceklerini belirtti.

- GEMİYE SALDIRI

Husiler, 21 Ağustos'ta MV Sounion isimli Yunan gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı.

Sharif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını belirtmişti.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, 28 Ağustos'ta katıldığı günlük basın toplantısında, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu iddia etmişti.

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