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Dünya

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi vurduğunu duyurdu

Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir savaş gemisiyle İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi vurduğunu duyurdu
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Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, açıklamada Husilerin, Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Maysun" isimli savaş gemisi ile "Destiny" adlı bir gemiyi füze ve insansız hava aracıyla hedef aldığını aktardı.

Sözcü Seri, söz konusu saldırının, Kızıldeniz üzerinden İsrail limanına giden gemilerin geçişinin engellenmesi kapsamında düzenlendiğini savundu.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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