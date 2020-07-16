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Dünya

Husiler: Koalisyonun hava saldırısında 24 sivil öldü

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'e dün akşam düzenlediği hava saldırısında 24 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

IHA16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:24
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Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu güçlerine ait uçakların Yemen’in kuzeyindeki Cevf iline hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yerel kaynaklar, koalisyon savaş uçaklarının Cevf iline bağlı Al-Masafa bölgesinde dün akşam düğün merasimine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerel kaynaklara göre, sivillere ait 16 cesedin Marib Hastanesi’ne götürüldüğü, diğer 8 cesedin ve durumu ağır olan bazı yaralıların ise Al Hazem Hastanesi’ne sevk edildiği aktarıldı.

Arap Koalisyonu’ndan saldırı ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Saldırıda en az 3 evin de yıkıldığı belirtildi.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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