İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husiler Koronavirüs nedeniyle uçuşları durdurdu
Dünya

Husiler Koronavirüs nedeniyle uçuşları durdurdu

Husiler Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 19:04
ABONE OL

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.

Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.

'Bayraktar TB2' İHA Türkiye'nin sınırda gözü oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Asla unutmayacağız
Asla unutmayacağız

Asla unutmayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.