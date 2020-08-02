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Dünya

Husiler, Necran'da onlarca Suudi Arabistan askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki Necran kentinde çatışma çıktığını ve onlarca Suudi askerinin çatışmada öldürüldüğünü iddia etti.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 10:58 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 10:58
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Husilere bağlı Ensarullah sitesinde yer alan haberde, Husi milisler ile Suudi Arabistan askerleri arasında Necran kentinde 4 saat süren çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

Çatışmalarda Suudi askerlerinden onlarca ölü ve yaralı olduğu öne sürülürken, iddialara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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