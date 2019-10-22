22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8507
  • 6,522
  • 279.872
  • 97961.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Husiler: Sudanlı askerleri esir aldık

Husiler, Yemen'in Hacce ilinde bir grup Sudanlı askeri esir aldıklarını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Husilere bağlı El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Suudi Arabistan ile sınır olan Hacce'ye bağlı Hiran bölgesinde bir hafta önce düzenledikleri operasyonla bir grup Sudan askerini esir aldıklarını açıkladı.

Haberde daha fazla bilgiye yer verilmezken, Sudan tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap koalisyonuna destek veren ülkelerden Sudan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Konya merkezli 27 ilde FETÖ'ye dev operasyon

Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

Terör soruşturmasında gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirme

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Muğla'da bulundu! 3 kilogram

Muğla'da bulundu! 3 kilogram
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

21. yüzyılın en iyi 100 oyuncusu

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

NBA'in 'en'leri

NBA'in 'en'leri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA