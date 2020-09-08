star.com.tr 08 Eylül 2020 Salı 09:36 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 09:36

Yemen'deki Husi isyancıların sözcüsü Yahya Sarea, Suudi Arabistan'ın Abha Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.



Saldırıların kuşatmaya misilleme olduğunu belirten Sarea, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Allah'ın lütfu ve desteğiyle, bugün şafak vakti Abha Uluslararası Havaalanını bir dizi Samad-3 İHA ile hedef aldı ve saldırı isabetliydi.' dedi.

Sarea, Havaalanına verilen hasarın bir süreliğine havayolu operasyonlarını devre dışı bıraktığını iddia etti.

'BENZER SALDIRILAR DEVAM EDECEK' TEHDİDİ

İddiaya göre gece baskını yapan Husiler, son 24 saat içinde aynı havaalanına insansız hava araçlarıyla ikinci kez saldırdı.

Sarea, koalisyon saldırıları ve abluka devam ettiği sürece, benzer saldırıların da misilleme olarak devam edeceğini söyledi.

Husiler, Pazar günü de "askeri noktaları ve hassas hedefleri vuracak bir büyük ölçekli bir İHA saldırısı gerçekleştirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırına yakın havaalanı, son aylarda sık sık Husilerin saldırılarına maruz kaldı. 12 Haziran 2019'da güdümlü füze saldırısında 26 kişi yaralandı, 23 Haziran 2019'da yapılan İHA saldırısında 21 kişi yaralandı ve bir kişi öldü.

Husi tarafından yönetilen medya kuruluşu El Masirah TV Husi saldırılarını, "Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'e yönelik hava saldırılarına bir misilleme' şeklinde anons etti.

Riyad ve müttefikleri, Mart 2015'te devrilen Başkan Abdrabbuh Mansour el-Hadi'nin yeniden iktidara gelmesine yardım etmek için, iç savaştan harap olan ülkeye müdahale etti.

İran destekli Husiler, başkent Sanaa da dahil olmak birçok noktayı ele geçirirken, korkunç savaşta dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor.

Husiler daha sonra, BM destekli Yemen hükümeti ve bunun uzantısı olarak isyancılara karşı ABD destekli bir kampanya yürüten Suudi Arabistan ile uzun süredir devam eden bir askeri çatışmanın içine girdiler.

Suudi bombardıman ve deniz ablukası, savaştan bitap düşmüş halkı açlık ve ölüme sürükledi. Ülkede kolera salgınında baş göstermesi, felaketi daha bir adım daha öteye taşıdı.

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