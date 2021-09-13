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Dünya

Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir SİHA'yı daha düşürdü

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kuzeybatısındaki Sada kentinde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 21:40 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 21:40
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait gözetleme, hava keşif ve hassas saldırı amacıyla kullanılan Çin yapımı CAIG Wing Loong II tipi SiHA'nın Sada'ya bağlı Kitaf ilçesi hava sahasında vurulduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan ya da koalisyon güçlerinden açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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