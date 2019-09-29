Husiler Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdi

İran destekli Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran'da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, "Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı." ifadelerini kullandı.

- 2 binden fazla askerin esir alındığı iddiası

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri süren Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20'den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad'daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Seri dün de yaptığı açıklamada, aylarca sürdüğünü belirttiği "Allah'tan Gelen Zafer" adlı bu operasyon kapsamında, Suudi birliğindeki binlerce askerin esir düştüğünü, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini savunmuştu.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmazken bu ve benzeri durumlar için Riyad, Husilerin çoğunlukla gerçeği yansıtmayan operasyon ve zaferlerden söz ettiğine dikkati çekiyor.

Öte yandan, yarı resmi Al Arabiya televizyonuna konuşan askeri analist Abdullah el-Kahtani, söz konusu operasyonun yaklaşık bir ay önce Yemen topraklarında gerçekleştirildiğini ve koalisyon güçleri tarafından püskürtüldüğünü söylemişti.

Böyle bir zamanda yapılan bu açıklamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Kahtani, Husilerin askerlerine gerçek olmayan zaferlerden söz ettiğini savunmuştu.