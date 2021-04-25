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Dünya

Resmen açıkladılar: Suudi Arabistan'ı vurduk!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

AA25 Nisan 2021 Pazar 12:04 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:13
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini belirtti.

Hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştiğini ifade eden Seri, "saldırının, karşı saldırılara ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Suudi Arabistan'dan ve koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

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