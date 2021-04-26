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Dünya

Husiler: Suudi Arabistan'daki üssü vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:06
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne sabah saatlerinde saldırı düzenlediklerini belirtti.

"Kasıf-2" tipi İHA ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu ifade eden Seri, bunun "karşı saldırılara ve Yemen'e yönelik devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Suudi Arabistan'dan veya koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alan Husiler, dün de Kral Halid Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

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