Husiler Suudi Arabistan'ın havalimanını vurdu
Husiler Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
- star.com.tr
Husiler Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
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