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Husiler Suudi Arabistan'ın havalimanını vurdu

Husiler Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

  • star.com.tr
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Husiler Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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Husiler Suudi Arabistan'ın havalimanını vurdu

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