İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2151
  • EURO
    36,7292
  • ALTIN
    2972.28
  • BIST100
    10012.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Husiler Tel Aviv ve Yafa'yı vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki havalimanına ve Yafa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA27 Aralık 2024 Cuma 13:01 - Güncelleme:
Husiler Tel Aviv ve Yafa'yı vurdu
ABONE OL

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ben Gurion Havalimanı ve İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentini hedef aldıklarını belirtti.

Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nı süpersonik füzeyle hedef aldıklarını aktaran Seri, füzenin havalimanına ulaştığını ve uçuşları aksattığını öne sürdü.

Yafa'daki bir hedefe de insansız hava aracıyla (İHA) saldırdıklarını aktaran Seri, Yafa'daki noktanın da "başarıyla" vurulduğunu kaydetti.

Ayrıca Arap Denizi'nde "Santa Ursula" isimli bir gemiye İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirten Seri, söz konusu geminin, İsrail limanlarıyla çalışan bir firmaya ait olduğu için hedef alındığını ifade etti.

- İSRAİL ORDUSU, FÜZENİN İMHA EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den atılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Yemen'den atılan füzenin İsrail sınırlarına ulaşmadan havada imha edildiği belirtildi.

- İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.