Husiler Tel Aviv ve Yafa'yı vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ben Gurion Havalimanı ve İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentini hedef aldıklarını belirtti.

Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nı süpersonik füzeyle hedef aldıklarını aktaran Seri, füzenin havalimanına ulaştığını ve uçuşları aksattığını öne sürdü.

Yafa'daki bir hedefe de insansız hava aracıyla (İHA) saldırdıklarını aktaran Seri, Yafa'daki noktanın da "başarıyla" vurulduğunu kaydetti.



Ayrıca Arap Denizi'nde "Santa Ursula" isimli bir gemiye İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirten Seri, söz konusu geminin, İsrail limanlarıyla çalışan bir firmaya ait olduğu için hedef alındığını ifade etti.

- İSRAİL ORDUSU, FÜZENİN İMHA EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den atılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Yemen'den atılan füzenin İsrail sınırlarına ulaşmadan havada imha edildiği belirtildi.

- İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRILARI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.