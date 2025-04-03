Husiler: Truman uçak gemisiyle çatışmaya girdik

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin son birkaç saatte Yemen'e saldırılar düzenlediğini ifade etti.

ABD'nin Sana, Sada ve diğer illerdeki bölgelere en az 36 hava saldırısı düzenlediğini kaydeden Seri, saldırılar sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını aktardı.

Seri, ABD'nin saldırılarına yanıt olarak bir operasyon düzenlediklerini, Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'ye ait Truman uçak gemisiyle çatışmaya girdiklerini kaydetti.

Çatışmalarda çok sayıda kanatlı füze ve dron kullanıldığını, çatışmaların uzun saatler sürdüğünü kaydeden Seri, "operasyonunun hedefine ulaştığını" söyledi.



- YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

