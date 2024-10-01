Husiler uzun menzilli yerli İHA'larla İsrail'i hedef aldı

Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, uzun menzilli yeni ve yerli üretim bir insansız hava aracı olan "Samad-4"ün Husiler'e ait mühimmat ve füzeler taşıdığı, keşif ve saldırı görevlerini bir arada gerçekleştirebildiği belirtildi.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Kudüs ve Tel Aviv ateş altında Haberde, "Samad-4'ün menzili 2 bin kilometreden fazla ve hava savunma sistemlerine özellikle de İsrail'in çeşitli hava savunma sistemlerine yakalanmama kabiliyeti yüksek." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu İHA'nın ilk kez bugün İsrail'in Eylat şehrindeki askeri hedeflere saldırmak için kullanıldığı kaydedildi.



Habere göre, Yemen yapımı ilk yerli İHA olan "Samad-4" 3 metre uzunluğunda. Kanat genişliği 5 metre ve her biri 25 kilogram ağırlığında iki bomba taşıyabilen "Samad-4", hassas hedefleme ve keşif görevleri yapabiliyor.

