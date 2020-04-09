İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7608
  • EURO
    7,3639
  • ALTIN
    359.773
  • BIST100
    94627.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Suudilerin ateşkesine Husiler saldırıyla karşılık verdi
Dünya

Yemen'de Suudilerin ateşkesine Husiler saldırıyla karşılık verdi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Covid-19 nedeniyle Yemen'de ateşkes ilan ettiklerini duyururken, ateşkesin ilk saatlerinde Husiler, balistik füzeyle saldırdı.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:31
ABONE OL

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, korona virüs nedeniyle Yemen’de 2 hafta süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra Husiler, balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Husiler’in Yemen’in kuzeyinde Suudi liderliğindeki koalisyonla uyumlu kuvvetler tarafından kontrol edilen Marib şehrine balistik füze fırlattığı aktarıldı. Saldırı, Riyad’ın Yemen’deki Covid-19 salgını için ateşkes ilanından birkaç saat sonra gerçekleşti. Suudi devlet televizyonu, Husiler’in fırlattığı füzelerin sabahın erken saatlerinde Marib şehrinde hasara neden olduğunu açıkladı.

Marib, Husiler tarafından kontrol edilen Yemen’in başkenti Sana’nın yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alıyor. Marib, 5 yıllık savaş boyunca Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi’ye destek vermişti.

Öte yandan, dün akşam Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasını engellemek için ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in sunduğu barış müzakerelerine destek vermek için Yemen’de iki haftalık ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Maliki, 2 hafta sürecek ateşkesin gece yarısından itibaren (9 Nisan) yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.

Ayda uçan cisimler! İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.