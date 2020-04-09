Yemen'de Suudilerin ateşkesine Husiler saldırıyla karşılık verdi

IHA 09 Nisan 2020 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:31

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, korona virüs nedeniyle Yemen’de 2 hafta süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra Husiler, balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Husiler’in Yemen’in kuzeyinde Suudi liderliğindeki koalisyonla uyumlu kuvvetler tarafından kontrol edilen Marib şehrine balistik füze fırlattığı aktarıldı. Saldırı, Riyad’ın Yemen’deki Covid-19 salgını için ateşkes ilanından birkaç saat sonra gerçekleşti. Suudi devlet televizyonu, Husiler’in fırlattığı füzelerin sabahın erken saatlerinde Marib şehrinde hasara neden olduğunu açıkladı.

Marib, Husiler tarafından kontrol edilen Yemen’in başkenti Sana’nın yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alıyor. Marib, 5 yıllık savaş boyunca Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi’ye destek vermişti.

Öte yandan, dün akşam Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasını engellemek için ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in sunduğu barış müzakerelerine destek vermek için Yemen’de iki haftalık ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Maliki, 2 hafta sürecek ateşkesin gece yarısından itibaren (9 Nisan) yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.