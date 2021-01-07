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Dünya

Husiler yine sivillere hedef aldı: 6 ölü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Taiz iline düzenlediği topçu saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:07
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Orduya ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Taiz ilinin Et-Taziye ilçesinde yer alan El-Himye bölgesinde sivil yerleşim yerlerini dün akşam tank ve zırhlı araçlarla abluka altına aldıktan sonra top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan açıklamada, saldırı sonucu 1'i çocuk, 2'si kadın 6 sivilin öldüğü, 7 kadının yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Husiler de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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