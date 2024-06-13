Husiler, Yunanistan şirketine ait gemiyi vurdu

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilere saldırarak 3 gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcılarını ve bir insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.

UKMTO, dün Kızıldeniz'de bir geminin kıçtan deniz dronuyla vurulduğuna dair raporlar aldığını açıklayarak geminin, mürettebatın komutası altında olmadığını ve su almaya başladığını açıkladı. UKMTO, geminin ilk olarak dronla ve ikinci defa bir füzeyle vurulduğunu belirterek askeri yetkililerin gemiye yardımcı olduğunu ifade etti.

CENTCOM ise "Son 24 saat içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinde üç gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcısını ve Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatılan bir insansız hava sistemini (UAS) başarıyla imha etti.

İran destekli bir Husi insansız su üstü aracı (USV), Kızıldeniz'de Liberya bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği Tutor gemisini vurdu. Tutor en son Rusya'ya yanaşmıştı. USV'nin etkisi ciddi su baskınlarına ve makine dairesinde hasara neden oldu" açıklamasını yaptı.