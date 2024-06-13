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Dünya

Husiler, Yunanistan şirketine ait gemiyi vurdu

İngiltere Kraliyet Donanması'nın Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), dün Husilerin Kızıldeniz'de Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği Liberya bandıralı Tutor gemisini vurduğunu ve geminin hasar görerek su aldığını duyurdu.

DHA13 Haziran 2024 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Husiler, Yunanistan şirketine ait gemiyi vurdu
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Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilere saldırarak 3 gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcılarını ve bir insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.

UKMTO, dün Kızıldeniz'de bir geminin kıçtan deniz dronuyla vurulduğuna dair raporlar aldığını açıklayarak geminin, mürettebatın komutası altında olmadığını ve su almaya başladığını açıkladı. UKMTO, geminin ilk olarak dronla ve ikinci defa bir füzeyle vurulduğunu belirterek askeri yetkililerin gemiye yardımcı olduğunu ifade etti.

CENTCOM ise "Son 24 saat içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinde üç gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcısını ve Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatılan bir insansız hava sistemini (UAS) başarıyla imha etti.

İran destekli bir Husi insansız su üstü aracı (USV), Kızıldeniz'de Liberya bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği Tutor gemisini vurdu. Tutor en son Rusya'ya yanaşmıştı. USV'nin etkisi ciddi su baskınlarına ve makine dairesinde hasara neden oldu" açıklamasını yaptı.

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