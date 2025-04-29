Husilerden ABD ordusuna darbe: 210 milyon dolara mal oldu!

ABD'li adı açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'de her biri yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 7 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini açıkladı.

Adının açıklanmamasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'de 7 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybettiğini söyledi. "Her biri yaklaşık 30 milyon dolar değerinde 7 adet MQ-9 düştü" diyen ABD'li yetkili, dronların kaybolma nedenini ise bildirmedi.

SAVAŞ UÇAĞI, UÇAK GEMİSİNDEN DENİZE DÜŞTÜ

ABD Donanması yaptığı açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir F/A-18E savaş uçağının Kızıldeniz'e düştüğün ve bir denizcinin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Açıklamada, "Mürettebat hangarda uçağı çekerken kontrolü kaybetti ve uçak, çekici ile birlikte denize düşerek kayboldu" denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ABD savaş uçağı denize düştü