Husilerden ABD'ye açık tehdit: Daha büyük misilleme seçeneklerimiz var

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın, Husi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Kızıldeniz'in en kuzeyine, 1300 kilometre uzağa çekildiğini iddia etti.



Husi, "Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bundan daha büyük misilleme seçeneklerimiz var." dedi.



Husiler'in lideri, "Eğer ABD Yemen'e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.



Husiler, son 24 saat içinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



PENTAGON: HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların "hedefe ulaşana kadar" devam edeceğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimindeki ilk günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Husilere yönelik son saldırılarına dikkati çeken Parnell, "Başkan (Donald) Trump ve Dışişleri Bakanı Pete Hegesth ile ABD liderliği, güç yoluyla barış döneminin geri döndüğünü belirtti. Hedefimize ulaşana kadar ezici ölümcül güç kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İlk saldırı dalgasında birden fazla yerde 30'un üzerinde hedefin vurulduğunu belirten Parnell, bu saldırıların "Orta Doğu'da rejim değişikliğiyle ilgili değil, Amerikan çıkarlarını korumakla ilgili" olduğunu söyledi.

Kızıldeniz'deki harekatın devam ettiğini paylaşan Pentagon Sözcüsü, Husilere yönelik hava saldırılarında "en az 53 kişinin öldürüldüğünü" belirtti.

Parnell, Trump'ın, Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına saldırmaya devam etmeleri halinde Yemenli gruba "ateş yağdıracağı" uyarısında bulundu.

Öncekilerden farklı olarak bu defa Husilere çok daha geniş bir operasyon yapıldığını vurgulayan Parnell, Husilere yardıma devam etmeleri durumunda İran'ın hedef olma ihtimali sorusuna, "Başkanın tüm seçeneklerin masada olduğunu çok net bir şekilde belirttiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

HUSİLER: ABD, SANA'YA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD'nin Sana'ya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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