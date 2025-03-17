Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi'nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam'ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.

Yemen'e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

- "SALDIRILARA MİSİLLEME DEVAM EDECEK"

Seri, ABD'nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD: ÇOK SAYIDA HUSİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında "çok sayıda Husi liderin etkisiz hale getirildiğini" belirtti.

ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Waltz, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Waltz, ABD'nin saldırılarında "çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü" kaydetti.

Bu saldırıların eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenlenenlerden farklı olduğuna işaret eden Waltz, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak." diye konuştu.

Waltz, "Sadece ABD savaş gemilerini değil küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden İran'dır." dedi.

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