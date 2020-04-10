İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7254
  • EURO
    7,3639
  • ALTIN
    362.829
  • BIST100
    96401.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Husilerden Arap koalisyonuna 'ateşkes' suçlaması
Dünya

Husilerden Arap koalisyonuna 'ateşkes' suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, ilan edilen ateşkese uymayarak hava saldırılarını sürdürmekle suçladı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 13:56 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:56
ABONE OL

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, koalisyon uçaklarının Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ilinin Harad ilçesine 6, Cevf'e bağlı Hab ve Eş-Şaab ilçelerine de birer hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Haberde saldırı sonucu can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler dün de koalisyon güçlerinin aynı bölgelere 6 hava saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

- YEMEN'DE TEK TARAFLI ATEŞKES GİRİŞİMİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, bu adımla, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul eden Yemen hükümetinin kararını desteklediklerini ifade etmişti.

Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.

Bu arada Yemen hükümeti, bugün ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı: KOMMER her türlü senaryoya hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

Dünyada iki virüs var
Dünyada iki virüs var

Dünyada iki virüs var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.