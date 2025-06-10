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Dünya

Husilerden füze saldırısı! İsrailliler sığınaklara kaçtı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan bir füzenin engellendiğini belirtti. Füze nedeniyle birçok noktada siren sesleri yükselirken, İsraillilerin sığınaklara kaçtığı ifade edildi.

IHA10 Haziran 2025 Salı 22:37 - Güncelleme:
Husilerden füze saldırısı! İsrailliler sığınaklara kaçtı
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Yemen'deki İran desteli Husilerin, İsrail'e yönelik füze saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu.

Füze nedeniyle İsrail'de 100'den fazla noktada siren sesi yükselirken, binlerce İsrailli sığınaklara koştu. Başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda ise uçuşlar güvenlik amacıyla geçici süreliğine durduruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Husiler, İsrail'e ve Kızıldeniz'de İsrail'e yardım ettiğini öne sürdüğü gemilere karşı füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

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