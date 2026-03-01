İSTANBUL 12°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
  Husiler'den İran'a çağrı: İşgalcilere karşı direnin
Dünya

Husiler'den İran'a çağrı: İşgalcilere karşı direnin

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'a saldırılarını sürdüren İsrail ve ABD'ye karşı “direniş” çağrısında bulundu.

1 Mart 2026 Pazar 23:57
Husiler'den İran'a çağrı: İşgalcilere karşı direnin
Ensarullah'a bağlı Al Masirah TV tarafından yayımlanan görüntülü açıklamasında Husi, "Çağımızın tiranları olan suçlu ve kibirli Amerikalılar ile İsrailliler, İran halkına karşı hain saldırganlıklarıyla İsrail düşmanının bölgeyi kontrol etmesini hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Husi, "İslam ümmetinin tercihi, Amerikan ve İsrail zulmüne karşı koymaktır. Şehitlerin fedakarlıkları, halklara metanet, azim ve kararlılık için ilham vermelidir." dedi.

Seçeneklerin çok net olduğuna işaret eden Husi, "Ya ümmet Amerikan-İsrail zulmüne boyun eğip özgürlüğünü, haysiyetini ve inancını kaybedecek ya da Yüce Allah'a güvenerek zulme karşı direnecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Husi, İran'ın tutumunun "tutarlı ve sarsılmaz" olduğunu belirterek, "İran'ın cevabı güçlü ve nettir. İran halkı, direniş ve cihat ekseni ile dünyanın özgür halkları, doğru duruş ve kurtuluş yolunda gösterilen büyük fedakarlıklara sadıktır." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca, on binlerce Yemenli, Husi'nin çağrısı üzerine başkent Sana'da İran'la dayanışma gösterisi düzenlemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

