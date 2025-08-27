İSTANBUL 28°C / 21°C
Dünya

Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı! Ben Gurion Havalimanı hedefte

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle 'başarılı bir şekilde' hedef aldıklarını duyurdu.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı! Ben Gurion Havalimanı hedefte
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seri, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını, milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığını aktardı.

İSRAİL'E SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADILAR

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini vurguladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın gün içinde verdiği haberde, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle, İsrail'in merkezindeki geniş alanlarda sirenler aktif hale getirildiği ve Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

