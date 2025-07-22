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Dünya

Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı!

Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, füzenin başarıyla hedefine ulaştığı ve Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına neden olduğu kaydedildi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 10:17 - Güncelleme:
Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı!
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik." ifadesini kullandı.

Seri, "operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu" belirtti.

Bu saldırının, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini" vurguladı.

Husiler, dün insansız hava araçları kullanarak (İHA), aralarında Ben Gurion ve Ramon havalimanlarıyla Eilat Limanı'nın da bulunduğu 5 noktayı hedef alan saldırılar düzenlediklerini duyurmuştu.

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