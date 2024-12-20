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Dünya

Husilerden İsrail'e İHA saldırısı! 'Önemli noktalar' hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki 'hayati öneme sahip noktaları' insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

AA20 Aralık 2024 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Husilerden İsrail'e İHA saldırısı! 'Önemli noktalar' hedef alındı
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "Irak'taki İslami Direniş ile düşman İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hayati hedeflere bir dizi İHA kullanarak ortak niteliksel bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

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İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri hedefin de İHA'larla vurulduğunu aktaran Seri, saldırının başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, dün İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

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İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

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